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Süleyman Atlı dünya ikincisi oldu
Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 Giriş Tarihi: 20.09.2019
Milli sporcumuz Süleyman Atlı, Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 57 kiloda Rus rakibi Zavur Uguev'e yenildi ve organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonada milli güreşçi, finalde Rusya'dan Zavur Uguev ile karşılaştı.
İlk devrede başa baş bir mücadele sergilense de son bölümlerde rakibinin üst üste yaptığı oyunlara engel olamayan Süleyman Atlı, 13-3 teknik üstünlükle yenilerek dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.
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