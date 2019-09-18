Rıza Kayaalp'in adı spor kompleksine verilecek

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşi Rıza Kayaalp'in ismi Bahçelievler'de bir spor kompleksine verilecek.

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamada, son olarak Kazakistan'da dünya şampiyonu olan milli güreşçinin adının Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Caddesi üzerinde Çobançeşme Spor Kompleksi olarak faaliyet gösteren tesise verileceği belirtildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizde komşularımızın hizmetine sunduğumuz spor tesislerimizin tümüne örnek sporcularımızın ve spor adamlarının isimleri verildi. Milletçe bizleri gururlandıran şampiyon sporcumuzun ismini vereceğimiz bu tesiste de geleceğin şampiyonları yetişecek. Bu tesiste spor yapacak olan gençlerimiz, şampiyon sporcumuz Rıza Kayaalp'in kişiliğini ve spordaki başarılarını örnek alacaktır."