18 Eylül 2019, Çarşamba

DİĞER SPORLAR

Rıza Kayaalp'in adı spor kompleksine verilecek

Rıza Kayaalp'in adı spor kompleksine verilecek
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 18.09.2019

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşi 'in ismi Bahçelievler'de bir spor kompleksine verilecek.

yapılan açıklamada, son olarak 'da dünya şampiyonu olan milli güreşçinin adının Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Caddesi üzerinde Çobançeşme Spor Kompleksi olarak faaliyet gösteren tesise verileceği belirtildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizde komşularımızın hizmetine sunduğumuz spor tesislerimizin tümüne örnek sporcularımızın ve spor adamlarının isimleri verildi. Milletçe bizleri gururlandıran şampiyon sporcumuzun ismini vereceğimiz bu tesiste de geleceğin şampiyonları yetişecek. Bu tesiste spor yapacak olan gençlerimiz, şampiyon sporcumuz 'in kişiliğini ve spordaki başarılarını örnek alacaktır."

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