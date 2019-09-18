18 Eylül 2019, Çarşamba
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Bakan Kasapoğlu'dan tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan, Şaziye Erdoğan'nı telefonla arayarak kutladı.
Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk günün sonunda milliler toplam madalya sayısı 2 altın, 1 gümüş madalyaya ulaştı.
Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar "Madalya alan Şaziye Erdoğan'ı, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum" diyerek hiçbir başarının tesadüf olmadığını, yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.
Milli halterci Şaziye Erdoğan, Dünya şampiyonu
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Kadınlar 45 kiloda yarışan Şaziye Erdoğan koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve Büyükler Dünya şampiyonu oldu. İstiklal Marşı'nı Tayland’ın Pattaya şehrinde coşkuyla okuttu.
Müsabakanın ardından Şaziye Erdoğan, karşılaşmalara çok yoğun bir programla hazırlandığını, Türk bayrağını Tayland'da dalgalandırmanın ve İstiklal Marşı'nı okutmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Antrenörlerinin ve Federasyon Başkanı'nın kendisine büyük destek verdiğini belirten milli sporcu, "İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım" dedi.
Bakan Kasapoğlu'dan tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan, Şaziye Erdoğan'nı telefonla arayarak kutladı.
Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk günün sonunda milliler toplam madalya sayısı 2 altın, 1 gümüş madalyaya ulaştı.
Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar "Madalya alan Şaziye Erdoğan'ı, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum" diyerek hiçbir başarının tesadüf olmadığını, yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.
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