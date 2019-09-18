18 Eylül 2019, Çarşamba

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Milli halterci Şaziye Erdoğan, Dünya şampiyonu

Milli halterci Şaziye Erdoğan Dünya şampiyonu
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 18.09.2019

Kadınlar 45 kiloda yarışan koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle kazandı ve şampiyonu oldu. 'nı Tayland’ın Pattaya şehrinde coşkuyla okuttu.

Müsabakanın ardından , karşılaşmalara çok yoğun bir programla hazırlandığını, Türk bayrağını Tayland'da dalgalandırmanın ve 'nı okutmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Antrenörlerinin ve Federasyon Başkanı'nın kendisine büyük destek verdiğini belirten milli sporcu, "İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım" dedi.

Bakan Kasapoğlu'dan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kazanan, Şaziye Erdoğan'nı telefonla arayarak kutladı.
Halter Şampiyonası'nın ilk günün sonunda milliler toplam madalya sayısı 2 altın, 1 gümüş madalyaya ulaştı.
Halter Federasyonu Başkanı "Madalya alan Şaziye Erdoğan'ı, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum" diyerek hiçbir başarının tesadüf olmadığını, yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.
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