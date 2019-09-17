18 Eylül 2019, Çarşamba

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Rıza Kayaalp: Hedefim Olimpiyat şampiyonluğu

Rıza Kayaalp: Hedefim Olimpiyat şampiyonluğu
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 18.09.2019

'nda kazanan açıklamalarda bulundu. Kayaalp Hedefinin Olimpiyat Şampiyonluğu olduğunu ve bunun için çalışacağını söyledi.

Milli güreşçi , 'nda grekoromen 130 kg'da kazandı. Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonu olan ilk sporcu olarak tarihe geçti. Şampiyona sonrası açıklamada bulunan Kayaalp, rekor kırdığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu şampiyonanın zorlu geçeceğini biliyorduk çünkü olimpiyat kotaları da verildi. O yüzden herkes çok iyi hazırlanmış. Ama ben birbirinden zorlu rakiplerimi yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldum. Yeni bir rekor kırdığım için çok mutluyum" dedi.

"BU GÜNDEN İTİBAREN OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Olimpiyat şampiyonluğu için çalışmalara başlayacağını aktaran Kayaalp, "Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşadım. Ama Olimpiyat şampiyonluğu yaşamadım. Olimpiyatlarda üçüncü ve ikinci oldum. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olmak. Bu günden itibaren bunun için çalışacağım. Tokyo'da Olimpiyat şampiyonu olup ondan sonrada bir kariyer değerlendirmesi yapacağım. Vücudum el verdiği sürece bu ülkeye madalya kazandırmayı hedefliyorum" şeklinde konuştu.

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