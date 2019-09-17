Türkiye 3-1 Belarus | Maç sonucu
Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda C Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Takımımız, gruptan çıkma yolundaki kritik bir maçta Belarus’la karşılaştı. Maçı 3-1 kazanan Filenin Efeleri 6 puanla 3. sıraya yerleşti ve son 16'ya kalmayı garantiledi. Milli takımda Adis attığı 29 sayı ile yldızlaştı.
Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Takımımız, 17 Eylül Salı günü, gruptan çıkma yolundaki kritik bir maçta Belarus'la karşılaştı.
Maçta ilk sayıyı Belarus aldı ancak Millilerimiz 5 sayılık seri ile cevap verdi. 5-1. Az hata yapan takımımız, rakibi karşısında Burak ve Adis ile bulduğu sayılarla farkı korumayı başardı. 16-11. Setin son bölümüne 20-15 önde giren Milliler, seti 25-21 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İlk sette takımımızda Burak 7, Adsis ve Yiğit 4'er sayı katkısı yaptılar. Burak 9 kez topla buluşup bunların altısında sayıyı kazandırdı.
Maçın ikinci seti başa baş başladı. İlk bölümde 4-4 eşitlik vardı. Belarus maçta ilk kez bu sette skor 6-5 olduğunda öne geçti. Yiğit'in etkili servis turunda Milliler 9-6 öne geçti. Sayı farkını 4 sayıda tutmayı başaran Efeler, skoru 16-12'ye kadar getirdi. Setin son bölümüne 20-17 önde giren Milli Takımımız 22-22'de rakibine yakalandı. Setin sonundaki karşılıklı sayıların ardından 26-24'ü bulan Türkiye, seti kazanıp skoru 2-0 yaptı.
Maçın 3.seti de karşılıklı sayılarla başladı. Skordaki eşitlik 13-13'ye kadar devam etti. File üstünde etkisini artıran Belarus 15-13 öne geçti. Setin son bölümüne 20- 17 önde giren Belarus oldu. Setin sonunda 25-20'lik skoru bulan Belarus, skoru 2-1 yaptı.
Karşılaşmada 4.set iki blok sayımızla başladı. Belarus 5-5'de skoru eşitledi. Karşılıklı hatalar ve sayılarla eşitlik 9-9'a kadar sürdü. Belarus arka arkaya aldığı sayılarla 11-9'u buldu. Efeler 15-15'de Belarus karşısında eşitliği sağlayabildi. Kaybedilecek her setin büyük önemi olduğu puanlama sisteminde Millilerimiz file üstünde hakimiyetini fazlalaştırdı. Setin son bölümüne 20-17 önde giren Milli Takımımız, setin sonunda hata yapmadı ve seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı.
Bu sonuçla ilk dört takım arasına girme yolunda önemli bir galibiyet alan Filenin Aslanları 6 puana ulaştı ve 3.sıraya yerleşti. 2 Puanda kalan Belarus, şampiyonayı 6.olarak tamamladı.
Türkiye: 3 - Belarus: 1
Salon: Dvorana Center Stozice LJUBLJANA
Hakemler: Jan KRTICKA (Çekya), Milan RAJKOVIC (Hırvatistan)
Setler: 25-21, 26-24, 20-25, 25-19
Süreler: 30', 33', 28', 27'
TÜRKİYE: Arslan, Burak, Doğukan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Burak (L), Selçuk, Metin, İzzet, Vahit Emre
BELARUS: Shmat, Tsiushkevich, Charapovich, Busel, Udrys, Radziuk, Zabarouski (L), Burau, Miskevich, Kurash, Antonovich
Grupta ilk iki sıradaki Rusya ve Slovenya, 16'lı Final etabına katılmayı garantilediler. Gruptan çıkacak iki takımın belirleneceği yarınki maçlarda Milli Takımımızın Finlandiya karşısında alacağı 3 puan fazla hesaba gerek bırakmadan bir üst tura çıkmamızı sağlayacak. İki veya 1 puan alması durumunda önce galibiyet sayısı, ardından kazanılan ve kaybedilen maçların skorları (3-0, 3-1, 3-2) dikkate alınarak sıralama oluşacak.
A Milli Takımımızın yer aldığı grupta oynanan maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:
1 RUSYA - 12 puan
2 SLOVENYA - 9 puan
3 TÜRKİYE - 6 puan
4 K. MAKEDONYA - 6 puan
5 FİNLANDİYA - 4 puan
6 BELARUS - 2 puan
2019 CEV Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası son gününde 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçların programı şöyle:
Slovenya – Rusya 18.30 TSİ
Finlandiya – Türkiye 21.30 TSİ
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