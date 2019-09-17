17 Eylül 2019, Salı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Sümeyye ve Sevilay'a teşekkür mesajı

Başkan Erdoğan'dan Sümeyye ve Sevilay'a teşekkür mesajı
DİĞER SPORLAR
Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 Giriş Tarihi: 17.09.2019

, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan ve üçüncü için teşekkür mesajı yayınladı.

, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği paralimpik yüzücüler ve ' için teşekkür mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bize yaşattığınız gurur için teşekkürler Sümeyye, teşekkürler Sevilay" denildi.

Başkan Erdoğan milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü kabul etti

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