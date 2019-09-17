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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Sümeyye ve Sevilay'a teşekkür mesajı
Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 Giriş Tarihi: 17.09.2019
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve üçüncü Sevilay Öztürk için teşekkür mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk' için teşekkür mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bize yaşattığınız gurur için teşekkürler Sümeyye, teşekkürler Sevilay" denildi.
Bize yaşattığınız gurur için teşekkürler Sümeyye, teşekkürler Sevilay. 🇹🇷 https://t.co/phoBZnTkOn— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 17, 2019
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