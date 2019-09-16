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Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde

Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 Giriş Tarihi: 16.09.2019

'da düzenlenen 'nda , grekoromen stil 130 kiloda adını finale yazdırdı. Finalde yarın ile karşılaşacak Rıza, kazanması halinde grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olacak

Başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde Rıza, grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Alman Eduard Popp ile karşılaştı.

Alman güreşçi karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamlayan Rıza, minderden 4-1 galip ayrılarak finale yükseldi. Daha önce üç kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, yarın finalde ile mücadelesi verecek.

, altın madalya kazanması halinde grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olacak. Öte yandan, 77 kiloda mücadele eden ve ikinci maçında Pavel Liakh'a yenilen Fatih Cengiz, Belaruslu güreşçinin finale çıkamamasıyla elendi.


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