16 Eylül 2019, Pazartesi

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Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası, 2020'de Trabzon'da

Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası Trabzon'da
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 16.09.2019

Serbest ve grekoromen stillerin 4 kategorisi olan yıldızlar, gençler, U23 ve büyüklerde yaklaşık 25 ülkenin katılması beklenen , 2020 yılında ilk kez Trabzon'da düzenlenecek.

, 1-10 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TRABZONDA TESİS İNCELEMESİ

Türkiye Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, asbaşkan Mahir Yazıcı, güreşten sorumlu asbaşkan Serhat Öztürk, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile birlikte Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Yönetim Kurulu Üyesi Grigor Grigorian, Trabzon 'da bulunan spor tesisleri, spor salonu ve konaklamalar için otellerle ilgili incelemelerde bulundu.

Heyet Trabzon'da bulunan Çok Amaçlı Spor Salonu, Yomra İlçesinde bulunan Spor Kompleksi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurtları'nda incelemelerde bulundu.

Heyet daha sonra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Belediye Başkanı Orhan Gümrükçüoğlu'nu ziyaret ederek Dünya Şampiyonası ile ilgili bilgiler verdi ve desteklerini istedi.

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