14 Eylül 2019, Cumartesi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sümeyye Boyacı'ya tebrik

Başkan Erdoğan'dan Sümeyye Boyacı'ya tebrik
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 14.09.2019

Başkan , Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olan 'yı tebrik etti.

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