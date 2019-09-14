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Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu

Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu
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Giriş Tarihi: 14.09.2019

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 'yi temsil eden , dünya ikincisi oldu.

'nin başkenti 'da düzenlenen şampiyonada finale yükselen , finalde dünya ikinciliğini elde etti.

Sümeyye Boyacı, ve , şampiyonanın 50 metre sırtüstü finallerinde 'yi temsil etti.

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı kadınlarda 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk 50.54'lük derecesiyle 8'incilik elde etti.

Erkeklerde mücadele eden Beytullah Eroğlu ise 50 metre sırtüstünde 39.84'lük derecesiyle yarışı 6'ncı sırada noktaladı.

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