11 Eylül 2019, Çarşamba

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Ramil Guliyev'den birincilik

Ramil Guliyev'den birincilik
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Giriş Tarihi: 11.09.2019

Milli atlet , Birleşik Devletler Avrupa İkili Atletizm müsabakalarında birinci oldu.

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Birleşik Devletler Avrupa İkili Atletizm müsabakalarında 200 metre yarışı yapıldı. Avrupa ve dünya şampiyonu Fenerbahçeli milli atlet , 200 metrede 20.16'lık dereceye imza atarak birinci oldu.



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