09 Eylül 2019, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Milli yüzücüler engelleri aşmak için Londra’da

Milli yüzücüler engelleri aşmak için Londra’da
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 09.09.2019

Turkcell’in sponsorluğundaki Türkiye Bedensel Engelli Federasyonu’nun yıldız sporcuları ’daki ’nda mücadele edecek. tarihleri arasında ’nin başkenti Londra’da düzenlenecek organizasyona Türkiye, 4 erkek, 4 kadın yüzücü ile katılacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'nun sponsoru olan Turkcell'in desteklediği ay-yıldızlı paralimpik yıldızlar 9'uncu 'nda şampiyonluk mücadelesi verecek. tarihleri arasında 'nin başkenti 'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 4'ü erkek, 4'ü kadın olmak üzere 8 sporcu temsil edecek.

60 ülkeden 600'e yakın sporcunun mücadele edeceği şampiyonada yarışacak yüzücülerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde:

KADINLAR:

Elif İldem ( Sırt S2, 50 metre Sırt S2, 100 metre Serbest S3)
Nil Şahin (400 metre Serbest S7, 100 metre Serbest S7)
Sevilay Öztürk (50 metre Serbest S5, 50 metre Kelebek S5, 50 metre Sırt S5, 100 metre Serbest S5)
(50 metre Serbest S5, 50 metre Kelebek S5, 50 metre Sırt S5, 100 metre Serbest S5)



ERKEKLER

(50 metre Serbest S5, 50 metre Kelebek S5, 50 metre Sırt S5, 100 metre Serbest S5)
Bülent Oturakçı (50 metre Serbest S5, 100 metre Kurbağalama SB5, 50 metre Kelebek S5, 50 metre Sırt S5)
Hamit Demir (50 metre Sırt S4)
Koral Berkin Kutlu (200 metre Serbest S5, 50 metre Kelebek S5)
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