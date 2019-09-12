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Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında mağlup

Filenin Efeleri ilk maçında mağlup
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 Giriş Tarihi: 12.09.2019

, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk maçında ile karşı karşıya geldi.Milli Erkek Voleybol Takımı, rakibine 3-1 mağlup oldu.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan 'de oynanan mücadelede Milli takım, rakibine 13-25, 25-23, 17-25 ve 15-25'lik setlerle 3-1 yenildi.


, C Grubu'ndaki 2'nci maçında yarın, TSİ 18.30'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
SALON: Dvorana Center Stozice
HAKEMLER: Aleksandar Petrovic (), Jan Krticka (Çek Cumhuriyeti)
: Oğuzhan, Arslan, İzzet, Faik Samed, Adis, Yiğit, Burak (L) (Batuhan, Burak, Volkan (L), Vahit Emre, Arslan, Metin, Doğukan)
: Volkov, Volvich, Kobzar, Kliuka, Iakovlev, Mikhailov, Golubev (L) (Semyshev, Andreev (L), Butko)
SETLER: 13-25, 25-23, 17-25, 15-25
SÜRE: 1 saat 34 dakika (20', 28', 25', 21')


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