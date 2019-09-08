08 Eylül 2019, Pazar

DİĞER SPORLAR

Şampiyon oldu tarihe geçti

Şampiyon oldu tarihe geçti
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 08.09.2019

Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde 15 numaralı seribaşı , 8 numaralı seribaşı 'ı yenerek şampiyon oldu. Andreescu, grand slam kazanan ilk Kanadalı tenisçi unvanını da elde etti

Teniste sezonun son grand slam turnuvası 'ın tek kadınlar finalinde, Kanadalı şampiyon oldu.

'ta düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, dünya klasmanında 8'inci sırada bulunan ABD'li , 15'inci sıradaki Kanadalı Bianca Andreescu ile karşı karşıya geldi.

Çok çekişmeli geçen maçta Williams'ı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Andreescu büyük bir başarıya imza attı ve bir grand slam kazanan ilk Kanadalı tenisçi oldu.

Serena Williams 1999 yılında ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığında, Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu henüz dünyaya gelmemişti.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Mete Gazoz çeyrek finalde elendi Mete Gazoz çeyrek finalde elendi
Bakan Kasapoğlu'dan Filenin Sultanları'na tebrik Bakan Kasapoğlu'dan Filenin Sultanları'na tebrik
Filenin Sultanları finalde! Filenin Sultanları finalde!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör