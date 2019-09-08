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Leclerc'ten üst üste 2. zafer

Leclerc'ten üst üste 2. zafer
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Giriş Tarihi: 08.09.2019

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı 'sini, Ferrari'nin Monakolu genç pilotu kazandı.

Formula 1'de sezonun 14. mücadelesi, 'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.

Ferrari sürücüsü , "pole" pozisyonundan başladığı yarışta bitiş çizgisine rakiplerinin önünde ulaşarak üst üste ikinci zaferini yaşadı. Ferrari'yi 2010'dan sonra İtalya'daki ilk zaferine taşıyan 21 yaşındaki Leclerc, kariyerinin de ikinci yarış galibiyetini elde etmiş oldu.

Yarışta Mercedes pilotları Fin 0.8 saniye fark ile ikinci, Büyük Britanyalı ise liderin 35.1 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 15. yarışı Singapur 'si, 22 Eylül'de yapılacak.



Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İlk 10:

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Daniel Ricciardo (Renault)

5. Nico Hulkeberg (Renault)

6. Alexander Albon (-Honda)

7. Sergio Perez (Racing Point)

8. (Red Bull-Honda)

9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)

10. Lando Norris (McLaren-Renault)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 284 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 221

3. Max Verstappen (Hollanda): 185

4. Charles Leclerc (Monaco): 182

5. (Almanya): 169

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 505 puan

2. Ferrari: 351

3. Red Bull: 266

4. McLaren: 83

5. Renault: 65

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