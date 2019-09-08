Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) sona erdi

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağı, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yapılan yarışlarla son buldu.

4 kategorideki yarışlar sonrasında ise ilk üçe giren sporcular şu şekilde:



AVRUPA MOTOKROS ŞAMPİYONASI (EMX 2T)



1'inci 29.43'lük derecesiyle Mike Kras



2'nci 29.48'lik derecesiyle Brad Anderson



3'üncü 29.56'lık derecesiyle Dimitrios Baxevanıs



- Dünya Kadınlar Şampiyonası (WMX)



1'inci 24.10'luk derecesiyle Courtney Duncan



2'nci 24.39'luk dereceyle Sara Andersen



3'üncü 24.43'lük derecesiyle Nancy Van De Ven



- Dünya Gençler Şampiyonası (MX2)



1'inci 34.09'luk derecesi ile Jorge Prado



2'nci 34.19'luk derecesi ile Tom Vialle



3'üncü 34.21'lik derecesi ile Roan Van De Moosdijk



- Dünya Şampiyonası (MXGP)



1'inci 35.07'lik derecesiyle Jeffery Herlings



2'nci 35.09'luk derecesiyle Glenn Coldenhoff



3'üncü 35.40'lık derecesiyle Tim Gajser



ÖDÜLLER VERİLDİ



Dünya Motokros Şampiyonası yapılan yarışlar ile son bulurken, şampiyonada ilk 3'e giren sporculara ödülleri verildi. MXGP'de başarı elde eden sporcular Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden ödüllerini alırken coşku dolu anlar yaşadı.