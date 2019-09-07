07 Eylül 2019, Cumartesi

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Haydi Sultanlar! Kapın final biletini

Haydi Sultanlar! Kapın final biletini
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Giriş Tarihi: 07.09.2019

, 16 yıl sonra bir kez daha Avrupa’da final için ’yla kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşma bugün saat 19.30’da Spor’da.

CEV tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleylboy Şampiyonası'nda yarı final maçları bugün Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Çeyrek finalde 'yı geçen A , yarı finalde ile karşılaşacak. Karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak ve Spor'dan yayımlanacak. Günün ilk yarı final maçında ise saat 17.00'de son şampiyon , ile karşılaşacak. , 2003'ten sonra bir kez daha adını finale yazdırmaya çalışacak. Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale kalma başarısı gösteren A Milli Takım, şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
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