07 Eylül 2019, Cumartesi
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Haydi Sultanlar! Kapın final biletini
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Filenin Sultanları, 16 yıl sonra bir kez daha Avrupa’da final için Polonya’yla kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşma bugün saat 19.30’da TRT Spor’da.
CEV tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleylboy Şampiyonası'nda yarı final maçları bugün Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Çeyrek finalde Hollanda'yı geçen A Milli Takım, yarı finalde Polonya ile karşılaşacak. Karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayımlanacak. Günün ilk yarı final maçında ise saat 17.00'de son şampiyon Sırbistan, İtalya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, 2003'ten sonra bir kez daha adını finale yazdırmaya çalışacak. Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale kalma başarısı gösteren A Milli Takım, şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
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