06 Eylül 2019, Cuma
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Tekerlekli Sandalye Milli Takımı böylelikle üst üste 3'üncü kez olimpiyatlarda mücadele etme hakkı elde etmiş oldu.
Türkiye Tekerlekli Sandalye Milli Takımı, Tokyo 2020'yi garantiledi
Giriş Tarihi: 06.09.2019
Türkiye, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında İtalya'yı 63-58'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantiledi.
Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota veren şampiyonada Türkiye, çeyrek final maçında İtalya ile karşılaştı. Milli Takım, ilk yarıda soyunma odasına 30-29 geride gittiği mücadelede İtalya'yı 63-58'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Yarı finale yükselen Türkiye, bu sonucun ardından 2020 Tokyo vizesini garantiledi.
Tekerlekli Sandalye Milli Takımı böylelikle üst üste 3'üncü kez olimpiyatlarda mücadele etme hakkı elde etmiş oldu.
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