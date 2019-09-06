06 Eylül 2019, Cuma

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Türkiye Tekerlekli Sandalye Milli Takımı, Tokyo 2020'yi garantiledi

Milliler Tokyo 2020'yi garantiledi
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Giriş Tarihi: 06.09.2019

, 2019 Basketbol Avrupa Şampiyonası maçında 'yı 63-58'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi ve 'na katılmayı garantiledi.

Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı ve 'na kota veren şampiyonada , maçında ile karşılaştı. Milli Takım, ilk yarıda soyunma odasına 30-29 geride gittiği mücadelede İtalya'yı 63-58'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Yarı finale yükselen Türkiye, bu sonucun ardından 2020 Tokyo vizesini garantiledi.

böylelikle üst üste 3'üncü kez olimpiyatlarda mücadele etme hakkı elde etmiş oldu.
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