05 Eylül 2019, Perşembe

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Filenin Sultanları'nın rakibi Polonya oldu

Filenin Sultanları'nın rakibi Polonya oldu
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 Giriş Tarihi: 05.09.2019

A 'nın yarı finaldeki rakibi Polonya oldu. Milliler, 7 Eylül saat 19.30'da Polonya ile 'nda karşı karşıya gelecek.

.Avrupa Voleybol Konfederasyonu () tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. Çeyrek finalde 'yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran A 'nın rakibi 'yı 3-2 mağlup eden Polonya oldu.

Şampiyonanın ev sahiplerinden olan Polonya, B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turunda 'yı 3-0, çeyrek finalde de Almanya'yı 3-2 mağlup eden Polonya, ay-yıldızlıların rakibi oldu.
ile Polonya arasında oynanacak yarı final karşılaşması 7 Eylül tarihinde saat 19.30'da 'nda oynanacak.
Millilerin yanı sıra; , ve Polonya, adlarını yarı finale yazdıran diğer ülkeler oldu.

Şampiyonayı 1967 ve 2003'ün ardından üçüncü kez düzenleyen Türkiye, bu organizasyonun yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına ise tek başına ev sahipliği yapacak.
2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final eşleşmeleri ve maç programı şu şekilde:

7 Eylül Cumartesi
17.00 Sırbistan - İtalya
19.30 Türkiye - Polonya

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