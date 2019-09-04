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Türkiye 3-0 Hollanda | MAÇ SONUCU | Filenin Sultanları yarı finalde!

Filenin Sultanları yarı finalde
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Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 Giriş Tarihi: 04.09.2019

A Milli Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında 'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf, Türkiye oldu. Özellikle orta alandan yaptığı hücumlarla sayı bulan Milliler, hücum karşılamada manşet sorunu yaşanmadı. Hızlı oynayarak 'nın uzun oyuncularını blokta etkisiz hale getiren Filenin Sultanları Eda ve Hande'nin sayılarıyla seti 25-20 kazandı.

Türkiye'nin etkili oyunu ikinci sette de devam etti. İlk setteki blok üstünlüğünü devam ettiren Milliler hücumda da Ebrar ile etkili oldu. Bu sette libero Simge'nin iyi oyununa Kübra da eşlik etti. İyi servis atarak Hollanda'nın hücumda organize olmasının önüne geçen Türkiye, ikinci seti 25-22 kazanmayı başardı.

3'üncü sete ise Hollanda baskılı başladı. Bu sette savunmada iyi bir görüntü çizen Milliler, rakibini durdurmayı başardı. Hücumda da Eda ve Naz ile iyi performans gösteren Türkiye, seti 25-25 maçı da 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

A Milli Takımı, yarı finalde Almaya-Polonya maçının galibi ile karşılaşacak.


SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Ilaria Vagni, Koen Luts

TÜRKİYE: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Naz, Gözde, Meryem, Eda, Zehra, Fatma, Ebrar, Simge (L), Aylin

HOLLANDA: Yvon, Celeste, Robin, Grothues, Juliet, Lonneke, Anne, Britt, Laura, Marrit, Nika, Nicole, Kirsten (L), Myrthe

SETLER: 25-20, 25-22, 25-20

SÜRE: 1 Saat 18 dakika (24, 27, 27)
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