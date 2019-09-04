04 Eylül 2019, Çarşamba
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Türkiye'nin etkili oyunu ikinci sette de devam etti. İlk setteki blok üstünlüğünü devam ettiren Milliler hücumda da Ebrar ile etkili oldu. Bu sette libero Simge'nin iyi oyununa Kübra da eşlik etti. İyi servis atarak Hollanda'nın hücumda organize olmasının önüne geçen Türkiye, ikinci seti 25-22 kazanmayı başardı.
3'üncü sete ise Hollanda baskılı başladı. Bu sette savunmada iyi bir görüntü çizen Milliler, rakibini durdurmayı başardı. Hücumda da Eda ve Naz ile iyi performans gösteren Türkiye, seti 25-25 maçı da 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Almaya-Polonya maçının galibi ile karşılaşacak.
SALON: Ankara Spor
HAKEMLER: Ilaria Vagni, Koen Luts
TÜRKİYE: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Naz, Gözde, Meryem, Eda, Zehra, Fatma, Ebrar, Simge (L), Aylin
HOLLANDA: Yvon, Celeste, Robin, Grothues, Juliet, Lonneke, Anne, Britt, Laura, Marrit, Nika, Nicole, Kirsten (L), Myrthe
SETLER: 25-20, 25-22, 25-20
SÜRE: 1 Saat 18 dakika (24, 27, 27)
Türkiye 3-0 Hollanda | MAÇ SONUCU | Filenin Sultanları yarı finalde!
Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 Giriş Tarihi: 04.09.2019
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Karşılaşmaya etkili başlayan taraf, Türkiye oldu. Özellikle orta alandan yaptığı hücumlarla sayı bulan Milliler, hücum karşılamada manşet sorunu yaşanmadı. Hızlı oynayarak Hollanda'nın uzun oyuncularını blokta etkisiz hale getiren Filenin Sultanları Eda ve Hande'nin sayılarıyla seti 25-20 kazandı.
Türkiye'nin etkili oyunu ikinci sette de devam etti. İlk setteki blok üstünlüğünü devam ettiren Milliler hücumda da Ebrar ile etkili oldu. Bu sette libero Simge'nin iyi oyununa Kübra da eşlik etti. İyi servis atarak Hollanda'nın hücumda organize olmasının önüne geçen Türkiye, ikinci seti 25-22 kazanmayı başardı.
3'üncü sete ise Hollanda baskılı başladı. Bu sette savunmada iyi bir görüntü çizen Milliler, rakibini durdurmayı başardı. Hücumda da Eda ve Naz ile iyi performans gösteren Türkiye, seti 25-25 maçı da 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Almaya-Polonya maçının galibi ile karşılaşacak.
SALON: Ankara Spor
HAKEMLER: Ilaria Vagni, Koen Luts
TÜRKİYE: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Naz, Gözde, Meryem, Eda, Zehra, Fatma, Ebrar, Simge (L), Aylin
HOLLANDA: Yvon, Celeste, Robin, Grothues, Juliet, Lonneke, Anne, Britt, Laura, Marrit, Nika, Nicole, Kirsten (L), Myrthe
SETLER: 25-20, 25-22, 25-20
SÜRE: 1 Saat 18 dakika (24, 27, 27)
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