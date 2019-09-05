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Naim Süleymanoğlu'nun hayatı kitap oldu

Naim Süleymanoğlu'nun hayatı kitap oldu
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Giriş Tarihi: 05.09.2019

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci merhum 'nun yaşamını anlatan "Naim Cep Herkülü" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Güneşli'deki Wyhndam Grand İstanbul Europe Otel'de gerçekleştirilen tanıtım, kitabın yazarı ve Halter Federasyonu Başkanı tarafından yapıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Tamer Taşpınar, halter federasyonu olarak 'nun vefatından sonra onun adına yapılan faaliyetlerden bahsetti.

Naim Süleymanoğlu'nun çok büyük bir sporcu olduğunu anlatan Taşpınar, "Naim Süleymanoğlu bizim gururumuz. Naim için ne yapsak azdır. Vefatından sonra onun adına Türkiye şampiyonası düzenledik. 14-17 Kasım tarihinde 'te Naim Süleymanoğlu uluslararası turnuvayı yapacağız. Olimpiyatlar öncesinde ülkeler puan toplarlar. Naim Süleymanoğlu adına yapacağımız yarışma gümüş puan verecek, yani önemli. Naim'in hayatını bir kitap haline getirmeliydik, bu yüzden mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Kitabın yanında bir de film çekilmesi gerektiğini düşündüklerini dile getiren Taşpınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz kitaptan sonra Naim Süleymanoğlu'nun hayatını film yapabilir miyiz diye düşündük. Kısmet olursa kasım ayında vizyona girecek. Basın mensuplarıyla 'a gittik. Naim'in çocukluğunu oynayan Batuhan Davutoğlu'ydu. Kendisi Naim'e çok benziyordu. Çok başarılı bir film olacağını düşünüyorum. Filmle ilgili çalışmalarından dolayı Mustafa Uslu bey ve ekibini tebrik ediyorum."

Tamer Taşpınar, daha sonra basın mensuplarına kitabın içeriğini anlattı.

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