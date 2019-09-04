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Svitolina ABD Açık'ta yarı finalde

Svitolina ABD Açık'ta yarı finalde
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Giriş Tarihi: 04.09.2019

Tenis Turnuvası'nda, tek kadınlarda Ukraynalı Elina Svitolina yarı finale çıktı.

ABD'nin kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında 5 numaralı seri başı Svitolina, çeyrek final müsabakasında 16 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta ile karşılaştı.

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Svitolina, bir saat 40 dakikalık mücadelenin ardından 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale çıkan ilk isim oldu.

Svitolina yarı finalde, ile Qiang Wang karşılaşmasının galibi ile eşleşecek.


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