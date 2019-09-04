04 Eylül 2019, Çarşamba

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Naz Aydemir: Hepimiz madalya istiyoruz

Naz Aydemir: Hepimiz madalya istiyoruz
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Giriş Tarihi: 04.09.2019

Avrupa Kadınlar Şampiyonası çeyrek finalinde yarın ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından ve , madalya istediklerini söyledi.

Türkiye Federasyonu'na (TVF) açıklamalarda bulunan , "Kızlara elimden geldiği kadar destek vermeye çalışıyorum umarım faydalı olabiliyorumdur. Bence kendi oynamamız gereken performansta değiliz ama artık her maç bir final. Hırvatistan'a karşı ilk finalimizi kazandık fakat şimdi önümüzde bir başka önemli final var. Kazanmak için de hatalarımızı aza indirmemiz ve takım halinde oynamamız gerekiyor. Maçta herkes elini taşının altına sokacaktır çünkü hepimiz madalya istiyoruz. Umarım maçını da geçip adımızı son dört takım arasına yazdıracağız." şeklinde konuştu.

Özbay: "Yüreğimizi ortaya koymamız gerekecek"

İlk kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen ise şunları kaydetti:

"İlk Avrupa Şampiyonası tecrübem, çok heyecanlıyım ve bu ortamda bulunduğum için çok mutluyum. 'da müthiş bir taraftarımız var. Guiovanni bana görev verdikçe takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olabiliyorumdur. Hollanda çok iyi isimlere sahip bir takım. Yıllardır başarılı. İyi bir takımlar ve sadece taktiklerimiz yetmeyebilir, o anlarda yüreğimizi ortaya koymamız gerekecek. Umarım savaşarak kazanan taraf biz oluruz."



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