Filenin Sultanları çeyrek finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.
Milliler, rakibi karşısında 2-1 geriye düştüğü mücadelede seyircisinin de desteği ile karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve adını üst üste 5'inci kez Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yazdırdı.
SALON: Ankara
HAKEMLER: Vladimir Oleynik (Rusya), Koen Luts (Belçika)
TÜRKİYE: Meliha, Zehra, Meryem, Hande, Eda, Cansu, Simge (L) (Şeyma, Kübra, Naz, Gözde, Aylin (L), Meryem, Ebrar, Fatma)
HIRVATİSTAN: Klaric, Samadan, Fabris, Mlinar, Dumancic, Brcic, Sain (L) (Butigan, Ikic, Popovic-Gamma)
SETLER: 26-24, 18-25, 31-33, 25-22, 16-14
SÜRE: 133 dakika (28, 24, 37, 25, 19)
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