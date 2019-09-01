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Belçika'da kazanan Lerclerc

Belçika'da kazanan Lerclerc
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 01.09.2019

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı 'sini, Ferrari'nin Monakolu genç pilotu kazandı.

Formula 1'de sezonun 13. mücadelesi, 'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yapıldı.

Ferrari sürücüsü , "pole pozisyonu"ndan başladığı yarışta, kariyerindeki ilk birinciliğe ulaştı. 21 yaşındaki Leclerc ayrıca Ferrari tarihindeki en genç şampiyon oldu.

Charles Leclerc'in arkasında, Mercedes pilotları Hamilton 0.98 saniye fark ile 2'nci, ise 12.5 saniye ile 3'üncü sırayı aldı.

Sezonun 14. yarışı İtalya 'si, 8 Eylül'de yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İlk 10:

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. (Mercedes)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. (Ferrari)

5. Alexander Albon (-Honda)

6. Sergio Perez ()

7. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda)

8. Nico Hulkeberg (Renault)

9. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)

10. Lance Stroll (Racing Point)



Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (): 268 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203

3. Max Verstappen (Hollanda): 181

4.Sebastian Vettel (Almanya): 169

5. Charles Leclerc (Monaco): 157

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 471 puan

2. Ferrari: 326

3. Red Bull: 254

4. McLaren: 82

5. Toro Rosso: 51

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