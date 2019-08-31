31 Ağustos 2019, Cumartesi

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Bakan Kasapoğlu milli boksörleri tebrik etti

Bakan Kasapoğlu milli boksörleri tebrik etti
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 31.08.2019

Gençlik ve . , ’da düzenlenen ’nda kazanan ve ile elde eden ve için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve . , 'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 'nda 2'si altın, 2'si bronz olmak üzere 4 madalya kazanan yayımladığı mesajla tebrik etti.

, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda kazanan 51 kiloda ile 81 kiloda 'yi kutluyorum. Şampiyonada kazanan ve 'ı da tebrik ediyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran Milli Boksörlerimize başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
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