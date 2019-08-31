31 Ağustos 2019, Cumartesi
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Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile 81 kiloda Elif Güneri'yi kutluyorum. Şampiyonada bronz madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Sema Çalışkan'ı da tebrik ediyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran Milli Boksörlerimize başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
Bakan Kasapoğlu milli boksörleri tebrik etti
Giriş Tarihi: 31.08.2019
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya’da düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri ile bronz madalya elde eden Busenaz Sürmeneli ve Sema Çalışkan için tebrik mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2'si altın, 2'si bronz olmak üzere 4 madalya kazanan Milli Boksörleri yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile 81 kiloda Elif Güneri'yi kutluyorum. Şampiyonada bronz madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Sema Çalışkan'ı da tebrik ediyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran Milli Boksörlerimize başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
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