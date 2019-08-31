31 Ağustos 2019, Cumartesi

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Belçika'da pole pozisyonu Leclerc'in

Belçika'da pole pozisyonu Leclerc'in
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Giriş Tarihi: 31.08.2019

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı 'sine pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, 'nin genç pilotu Leclerc 1.42.519'luk derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Ferrari'nin Alman pilotu , 1.43.267 ile ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu ise 1.43.282 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Belçika 'si, yarın TSİ 16.10'da başlayacak.



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