Avrupa Boks Şampiyonası'nda iki milli sporcu finalde
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nın yarı final müsabakalarında ringe çıkan 4 milli sporcudan 2'si finale kaldı.
Madrid'in Alcobendas ilçesindeki Amaya Valdemoro Spor Salonu'ndan yapılan şampiyonanın yarı finallerinde 4 milli boksör mücadele etti.
51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Ukraynalı Tetyana Kob'u, 81 kiloda ise Elif Güneri, Ukraynalı Anastasia Chernokolenko'yu yenerek altın madalya mücadelesi için finale adlarını yazdırdı.
Yarı finalde mücadele eden diğer milli sporculardan 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Rus Darima Sandakova'ya, 60 kiloda Sema Çalışkan da Fransız rakibi Maiva Hamadouche'ye yenildi.
Kariyerinde dünya şampiyonluğu bulunan Busenaz'ın iyi bir karşılaşma çıkarmasına rağmen Rus rakibine yenildiği maçta, hakemlerin verdiği puanlara Kadın Milli Boks Takımı heyeti tepki gösterdi.
Busenaz Sürmeneli ve Sema Çalışkan, yarı finalde yer aldıkları için şampiyonada bronz madalyayı garantiledi.
Şampiyonada final müsabakaları yarın yapılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"