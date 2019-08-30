30 Ağustos 2019, Cuma

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Avrupa Boks Şampiyonası'nda iki milli sporcu finalde

Avrupa Boks Şampiyonası'nda iki milli sporcu finalde
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Giriş Tarihi: 30.08.2019

'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Kadınlar 'nın yarı final müsabakalarında ringe çıkan 4 milli sporcudan 2'si finale kaldı.

Madrid'in Alcobendas ilçesindeki Amaya Valdemoro Spor Salonu'ndan yapılan şampiyonanın yarı finallerinde 4 milli boksör mücadele etti.

51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Ukraynalı Tetyana Kob'u, 81 kiloda ise Elif Güneri, Ukraynalı Anastasia Chernokolenko'yu yenerek altın madalya mücadelesi için finale adlarını yazdırdı.

Yarı finalde mücadele eden diğer milli sporculardan 69 kiloda , Rus Darima Sandakova'ya, 60 kiloda da Fransız rakibi Maiva Hamadouche'ye yenildi.

Kariyerinde dünya şampiyonluğu bulunan Busenaz'ın iyi bir karşılaşma çıkarmasına rağmen Rus rakibine yenildiği maçta, hakemlerin verdiği puanlara Kadın Milli Boks Takımı heyeti tepki gösterdi.

Busenaz Sürmeneli ve Sema Çalışkan, yarı finalde yer aldıkları için şampiyonada bronz madalyayı garantiledi.

Şampiyonada final müsabakaları yarın yapılacak.

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