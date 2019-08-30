Federer ve Pliskova, ABD Açık'ta 4. turda
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova dördüncü tura yükseldi.
ABD'nin New York kentinde başlayan sezonun son grand slam turnuvasında korta çıkan Federer, üçüncü tur mücadelesinde dünya klasmanının 58 numarası Büyük Britanyalı Daniel Evans ile karşılaştı.
Toplam 80 dakika süren maçta rakibine sadece 5 oyun veren 38 yaşındaki İsviçreli raket, 6-2, 6-2 ve 6-1'lik setlerle mücadeleyi 3-0 kazandı.
Federer, dördüncü turda Pablo Carreno Busta-David Goffin maçının galibiyle karşılaşacak.
Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova da dünya klasmanının 62 numarası Tunuslu Ons Jabeur'u 6-1, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek dördüncü tur biletini aldı.
Turnuvada 2016 yılında final oynayan 27 yaşındaki Pliskova, dördüncü turda Johanna Konta-Shuai Zhang maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
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