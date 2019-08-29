Filenin Sultanları, ilk mağlubiyetini aldı

29 Ağustos 2019, Perşembe

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Giriş Tarihi: 29.08.2019

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki 5. maçında , ’a 3-1 mağlup oldu.

A Grubu'nun liderini belirleyecek maçta , karşılaşmayı yoğun seyirci desteğiyle oynadı.

Karşılıklı sayılarla başlayan 1. sette ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi karşısında bloklarla ve ortadan hücumlarla sayı aradı. Milli Takımı, 10-10 eşitliği pasörünün arka araya bulduğu 2 sayıyla bozdu: 10-12. Rakip takım ataklarında manşet sorunu yaşayan 4-0'lık serinin ardından mola almak zorunda kaldı. Molanın ardından Zehra ve Ebrar ile sayılar üreten milli takım rakibine skor 14-15'te mola aldırdı. Sırbistan'ın iyi hücumlarına iyi savunmayla karşılık veren ay-yıldızlılar, Ebrar'ın sayısıyla 18-18 eşitliği sağladı. 'in blok sayısıyla 19-18 öne geçen milli takım, Meliha'nın hücumdaki etkinliğinin artması ve Ebrar'ın blok sayısı sonrasında Sırbistan'ı skor 23-21'de mola almak durumunda bıraktı. İyi savunma yapmaya devam eden ay-yıldızlı ekip, Sırbistan'ın hücum etkinliği bozarak seti 25-23 kazandı.

İkinci sette Eda'nın başarılı bloklarıyla savunma yapıp sayılar bulan milli takım, basit hatalar sonucunda öne geçmeyi başaramadı. İyi servis kullanan rakibi karşısında manşet problemi yaşayan ay-yıldızlı ekip, skor 8-12'de mola aldı. Milliler, molanın ardından Meliha ve Ebrar ile etkili olunca Sırbistan, skor 11-13'te mola aldı. Molanın ardından rakibinin etkili hücumları sonucunda farkı 4'e çıkarması üzerine milli takım başantrenörü , mola alarak takımını motive etti. Manşet problemi devam eden milli takım, hücumda da etkili olamayınca Sırbistan, seti 25-19 önde tamamladı.

Üçüncü sete iyi başlayan Türkiye'de libero Aylin, kritik anlarda aldığı manşetlerle takıma önemli katkıda bulundu. Eda, Meliha, Meryem ve Hande ile sayılar üreten ay-yıldızlılar, 4-1 öne geçti. Skor üstünlüğünü devam ettirmesine karşın manşet ve pas hataları devam eden milliler, Sırbistan'ın öne geçmesini engelleyemedi: 12-13. Konsantrasyon sorunu yaşamaya devam eden milli takımda Guidetti, takımının 17-14 geriye düşmesinin ardından mola aldı. Milli takım ilk bölümünü önde götürdüğü seti yaşadığı manşet, pas ve servis sorunları nedeniyle 25-22 kaybetti.

Dördüncü sete de iyi başlayan milli takım topu manşet-pas-hücum hattında hızlı çevirerek sonuç aldı. Manşet ve pas problemi yaşamaya başlayan milli takımda Guidetti, skor 8-8'de eşitlenince sorunu Naz ve Hande ile çözme yoluna gitti. Değişikliklerin ardından oyunda dengeyi tekrar sağlayan ay-yıldızlı ekip, skor olarak geriden geldiği oyunda 22-22'de eşitliği sağladı. Eşitliğin ardından basit hatalarla rakibine sayılar veren milli takım, seti 25-22 geride tamamlayarak karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

A Grubu'nu Sırbistan'ın ardından 2. sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda C Grubu'nun üçüncüsü Hırvatistan'a karşı çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

Şampiyonada maçları Voleybol Salonu'nda oynanacak.



Salon: Ankara

Hakemler: Juray Mokry (Slovakya), Ilaria Vagni (İtalya)

Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Aylin Sarıoğlu, Şeyma Ercan, Kübra Akman, , Meryem, Fatma Yıldırım, Gözde Yılmaz, Simge Şebnem Aköz)

Sırbistan: Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Busa, Veljkovic, Ognjenovic (Pusic)

Setler: 25-23, 19-25, 22-25, 22-25

Süre: 111 dakika (31, 23, 26, 31)

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