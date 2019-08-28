28 Ağustos 2019, Çarşamba

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Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı

Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı
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Giriş Tarihi: 28.08.2019

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV A Grubu dördüncü maçında 'yı 3-0 mağlup ederek gruptaki dördüncü maçında dördüncü galibiyetini aldı.

, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında 'yı ağırladı. Ankaralı voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta milliler, rakibini 25-19, 25-19, ve 25-16'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve 'nda 4'te 4 yaptı.
, A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında yarın saat 19.30'da ile karşılaşacak. Türkiye karşılaşmayı kazanması halinde grubunu lider bitirecek.

SALON: Ankara
HAKEMLER: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Agnieszka Michlic (Polonya)
FRANSA: Stojiljkovic, Ndoye, Sylves, Gicquel, Cazaute, Bauer(Giardino, Fidon Lebleu, Gelin, Olinga, Dascalu, Btaux)
TÜRKİYE: Dündar, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, ZehraGüneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın (Aylin Sarıoğlu, , MeryemBoz, Kübra Akman, Gözde Yılmaz, Şeyma Ercan, Fatma Yıldırım)
SETLER: 19-25, 19-25, 16-25
SÜRE: 80 dakika (28, 27, 25)


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