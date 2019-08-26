Kerber'den erken veda

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların eski dünya 1 numaralarından Angelique Kerber, Fransız Kristina Mladenovic'e 2-1 yenilerek ilk turda elendi.

ABD'nin New York kentinde başlayan sezonun son grand slam turnuvasında 2016 yılının şampiyonu Alman Kerber, ilk turda dünya klasmanının 54 numarası Mladenovic ile karşılaştı.

Mladenovic, 3 grand slam şampiyonluğu bulunan ve turnuvaya 14 numaralı seribaşı olarak katılan Kerber'i 2 saat 24 dakika süren mücadelede 7-5, 0-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.

Kristina Mladenovic, ikinci turda bir diğer Fransız tenisçi Fiona Ferro'nun rakibi oldu.