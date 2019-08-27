27 Ağustos 2019, Salı

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Serena Williams ve Federer ikinci tura yükseldi

Serena Williams ve Federer ikinci tura yükseldi
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Giriş Tarihi: 27.08.2019

Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların dünya 8 numarası ve tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı ikinci tura yükseldi.

'nin kentinde başlayan sezonun son grand slam turnuvasında , ilk turda Rus tenisçi ile karşılaştı.

Serena, dünya klasmanının 87. basamağındaki rakibini 59 dakikada biten maçta 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Dünya 8 numarası Serena, ikinci turda ABD'li Catherine McNally ile eşleşti.

Günün diğer karşılaşmasında kadınlar 5 numarası Ukraynalı Elina Svitolina, ABD'li rakibi 17 yaşıdaki Whitney Osuigwe'yi 6-1 ve 7-5'lik setlere 2-0 yenerek üst tura çıktı.

Federer zorlanmadı

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı , ilk tur mücadelesinde Hint tenisçi ile korta çıktı.

Klasmanın 190 numarası Sumit Nagal karşısında maça istediği gibi başlayamayan Federer, ilk seti 6-4 kaybetti. Skorda geriye düştükten sonra rakibine üstünlük kuran İsviçreli tenisçi, 2 saat 30 dakika süren karşılaşmanın diğer setlerini 6-1 ve 6-2 ve 6-4 kazanarak 3-1 galip geldi.

İsviçreli tenisçi, ikinci turda Bosna Hersekli Damir Dzumhur ile eşleşti.



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