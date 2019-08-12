12 Ağustos 2019, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Rogers Kupası Nadal'ın

Rogers Kupası Nadal'ın
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 12.08.2019

İspanyol tenisçi , 'nın finalinde Rus 'i 2-0 yenerek organizasyonda üst üste ikinci, toplamda ise beşinci şampiyonluğunu kazandı.

'nın Montreal kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, son şampiyon ile karşılaştı.

Nadal, 1 saat 10 dakika süren süren mücadelede, ilk finaline çıkan Medvedev'i 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu skorla 'nda beşinci kez adını zirveye yazdıran 33 yaşındaki Nadal'ın 18 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Mutlu Bayramlar… Mutlu Bayramlar…
Zehra Begüm Kavukcuoğlu dünya şampiyonu Zehra Begüm Kavukcuoğlu dünya şampiyonu
Mutlu Bayramlar… Mutlu Bayramlar…
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör