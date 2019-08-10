10 Ağustos 2019, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

Mutlu Bayramlar…

Mutlu Bayramlar…
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 10.08.2019

A Spor olarak mübarek ’nın dünya, ülkemiz ve tüm İslam âlemine barış ve huzur getirmesi temennisiyle;

Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte olacağınız, dargınlıkların son bulduğu, iyilik, doğruluk ve hayırda buluştuğumuz nice bayramlar diliyoruz...

Kurban Bayramınız mübarek olsun!

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