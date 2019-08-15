Sultanlar Gloria Cup'ta

Milliler; Antalya’da düzenlenen turnuvada Hırvatistan, İtalya ve Sırbistan ile kapışacak

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Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan takımların yer aldığı Gloria Cup turnuvasında dev ülkelerle yarışacak. Ay-yıldızlılar, ilk müsabakasında bugün 16.30'da Hırvatistan ile karşılaşıyor. Filenin Sultanları, yarın 19.00'da İtalya ile cumartesi günü ise 14.30'da Sırbistan ile mücadele edecek. Turnuvaya Antalya şehri ev sahipliği yapacak. Maçlar TRT Spor'dan yayınlanacak