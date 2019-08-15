15 Ağustos 2019, Perşembe
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Sultanlar Gloria Cup'ta
Giriş Tarihi: 15.08.2019
Milliler; Antalya’da düzenlenen turnuvada Hırvatistan, İtalya ve Sırbistan ile kapışacak
Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan takımların yer aldığı Gloria Cup turnuvasında dev ülkelerle yarışacak. Ay-yıldızlılar, ilk müsabakasında bugün 16.30'da Hırvatistan ile karşılaşıyor. Filenin Sultanları, yarın 19.00'da İtalya ile cumartesi günü ise 14.30'da Sırbistan ile mücadele edecek. Turnuvaya Antalya şehri ev sahipliği yapacak. Maçlar TRT Spor'dan yayınlanacak
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