10 Ağustos 2019, Cumartesi

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Zehra Begüm Kavukcuoğlu dünya şampiyonu

Zehra Begüm Kavukcuoğlu dünya şampiyonu
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 10.08.2019

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda kızlar +59 kiloda , altın madalya kazandı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen ve 60 ülkeden 549 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın son gününde kızlar +59 kilo finalinde ile Belarus'tan Daniela Miliuschankava karşı karşıya geldi.

Rakibini 23-0 yenen milli tekvandocu, dünya şampiyonu oldu.

Organizasyonda erkekler 57 kiloda ise Hakan Kaya, bronz madalya elde etti.

Türkiye, şampiyonayı 1 altın, 3 bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı.

Şampiyonada daha önce kızlar 29 kiloda Hayrunnisa Gürbüz ve 41 kiloda Zeynep Nur Sarıçiçek, bronz madalya kazanmıştı.

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