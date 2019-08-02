Formula 1'de sıradaki durak Macaristan
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Macaristan'da yapılacak sezonun 12. yarışıyla sürecek.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 4 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.
Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, bu sezon 11 yarışın 9'unda birinciliğe ulaştı. Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes'in başarılı sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 7 yarışında damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarışta galip geldi.
Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen de 2 kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı.
Formula 1'de Macaristan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
- Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 225 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 184
3. Max Verstappen (Hollanda): 162
4. Sebastian Vettel (Almanya): 141
5. Charles Leclerc (Monaco): 120
- Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 409 puan
2. Ferrari: 261
3. Red Bull: 217
4. McLaren: 70
5. Toro Rosso-Honda: 42
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