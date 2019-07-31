31 Temmuz 2019, Çarşamba

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Jean Todt'tan Michael Schumacher müjdesi

Jean Todt'tan Michael Schumacher müjdesi
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Giriş Tarihi: 31.07.2019

FIA Başkanı ve 'in eski dostu , efsane pilotun son durumu hakkında sevenlerini mutlu edecek açıklamalarda bulundu.

6 sene önce kayak yaparken geçirdiği talihsiz kaza sonrası komaya giren ve yaşam mücadelesi veren efsane Formula 1 pilotu 'in durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Eski Ferrari patronu ve şu anki FIA Başkanı , Michael Schumacher'e yaptığı ziyaret sonrası konuştu.

2000'den 2004'e kadarki süreçte Schumacher'le birlikte çalışan Todt, Monte-Carlo Radyosu'na yaptığı açıklamada "Bu tarz açıklamalar yaparken her zaman çok dikkatli davranırım ama söylediklerim doğru. Michael Schumacher'le İsviçre'deki evinde birlikte yarış izledik. İyi bir iyileşme süreci geçiriyor" dedi.



50 yaşındaki efsanenin iyi ellerde olduğunu da ifade eden Todt şunları kaydetti:

"Michael'a evinde çok iyi bakılıyor. Güvenli ellerde. Asla teslim olmadı ve savaşmaya devam ediyor. Ailesi de onun gibi savaşıyor. Savaşmaya da devam ediyorlar."



Bitkisel hayata girdiği günden bu yana vücut ağırlığının yüzde 25'ini kaybeden Schumacher'in boyu ise 17 santim kısaldı.

Formula 1 efsanesinin oldukça pahalı tedavisini sürdürmek için ailesi özel jeti ve malikanesini satmıştı.

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