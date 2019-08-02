02 Ağustos 2019, Cuma

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Filenin Sultanları, Olimpiyat elemelerine galibiyetle başladı

Filenin Sultanları galibiyetle başladı
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 02.08.2019

'in Ningbo kentinde düzenlenen 'nde mücadele eden A , 'yı 3-1 ile geçerek gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

2020 yılında 'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılacak ülkelerin belirleneceği 'nde , ilk maçını kazandı. A , 'yı 27-25, 25-20, 17-25 ve 25-20'lik setler sonucunda 3-1'lik skorla geçti.
Türkiye, B grubundaki ikinci maçında yarın TSİ 10.00'da Çekya ile karşı karşıya gelecek. , grubunu lider bitirmesi durumunda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

TÜRKİYE-ALMANYA: 3-1
SALON: Beilun
HAKEMLER: Taghrid Khattab (), İbrahim Mohd Ahmed Al Naama ()
TÜRKİYE: Eda, Ebrar, Zehra, Cansu, Şeyma, Hande, Simge (L) (Meryem, Ezgi, Gözde, Fatma)
ALMANYA: Geerties, Poll, Lippmann, Schölzel, Hanke, Weitzel, Pogany (L)( Drewniok, Kästner, Schwertmann)
SETLER: 27-25, 25-20, 17-25, 25-20
SÜRE: 1 saat 59 dakika (34′, 26′, 26′, 33′)

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