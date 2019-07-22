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Sonunu getiremedik
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Giriş Tarihi: 22.07.2019

Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde İtalya'ya 3-2 yenildi.

Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde İtalya'ya 3-2 yenildi. Meksika'da düzenlenen şampiyonada mücadele eden milliler, İtalya karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Milli takım, İtalya'ya 25-19, 26-24, 21-25, 16-25 ve 16-18'lik setlerle 3-2 mağlup oldu. Türkiye, üçüncülük maçında bugün 01.30'da Rusya ile karşı karşıya gelecek.
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