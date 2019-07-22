22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Milliler altıncı bitirdi
Giriş Tarihi: 22.07.2019
Bulgaristan'da devam eden U17 Küçük Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Takımımız, 5/6'lık klasman karşılaşmasında İtalya ile karşılaştı.
Bulgaristan'da devam eden U17 Küçük Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Takımımız, 5/6'lık klasman karşılaşmasında İtalya ile karşılaştı. Millilerimiz, rakibine çekişmeli geçen ilk seti 29-27kaybetti. Ardından oyundan düşen ay-yıldızlılar, diğer setleri de 25-20 ve 25-15'le kaybetti. 3-0'lık sonuç sonrasında İtalya Avrupa Şampiyonası'nda 5. olurken; Türkiye ise organizasyonu 6. sırada tamamlamayı başardı.
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