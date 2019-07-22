22 Temmuz 2019, Pazartesi
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‘Motta en iyilerden biri’
Giriş Tarihi: 22.07.2019
Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Eczacıbaşı'nın pasörü Gamze Kılıç, baş antrenör Motta'ya övgüler yağdırdı.
Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Eczacıbaşı'nın pasörü Gamze Kılıç, baş antrenör Motta'ya övgüler yağdırdı. İkinci sezonu olduğunu hatırlatan 26 yaşındaki oyuncu, "Evimde gibiyim. Artık kulüpteki herkesi tanıdım ve daha iyi bir sezon geçireceğimi düşünüyorum. Motta dünyanın en iyi antrenörlerinden biri, onunla çalışmak gerçekten çok gurur verici" ifadelerini kullandı.
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