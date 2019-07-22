22 Temmuz 2019, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

‘Motta en iyilerden biri’

‘Motta en iyilerden biri’
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 22.07.2019

Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Eczacıbaşı'nın pasörü Gamze Kılıç, baş antrenör 'ya övgüler yağdırdı.

Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Eczacıbaşı'nın pasörü Gamze Kılıç, baş antrenör 'ya övgüler yağdırdı. İkinci sezonu olduğunu hatırlatan 26 yaşındaki oyuncu, "Evimde gibiyim. Artık kulüpteki herkesi tanıdım ve daha iyi bir sezon geçireceğimi düşünüyorum. Motta dünyanın en iyi antrenörlerinden biri, onunla çalışmak gerçekten çok gurur verici" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Boğaz'da dev şölen Boğaz'da dev şölen
Emin Gök imzayı attı Emin Gök imzayı attı
Kimseye bırakmayız Kimseye bırakmayız
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör