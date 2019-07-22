22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Gerasymova’yla devam
Giriş Tarihi: 22.07.2019
Sultanlar Ligi ekiplerinden Karayolları, Yulia Gerasymova ile devam ediyor.
Sultanlar Ligi ekiplerinden Karayolları, Yulia Gerasymova ile devam ediyor. Geçtiğimiz sezon takıma katılan 31 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyla nikah tazelendiği belirtildi. Yulia daha önce bir diğer başkent temsilcisi TED Kolejliler'de forma giymişti.
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