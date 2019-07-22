Gerasymova’yla devam

Sultanlar Ligi ekiplerinden Karayolları, Yulia Gerasymova ile devam ediyor.

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Sultanlar Ligi ekiplerinden Karayolları, Yulia Gerasymova ile devam ediyor. Geçtiğimiz sezon takıma katılan 31 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyla nikah tazelendiği belirtildi. Yulia daha önce bir diğer başkent temsilcisi TED Kolejliler'de forma giymişti.