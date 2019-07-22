22 Temmuz 2019, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Gerasymova’yla devam

Gerasymova’yla devam
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 22.07.2019

Sultanlar Ligi ekiplerinden Karayolları, Yulia Gerasymova ile devam ediyor.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Karayolları, Yulia Gerasymova ile devam ediyor. Geçtiğimiz sezon takıma katılan 31 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyla nikah tazelendiği belirtildi. Yulia daha önce bir diğer başkent temsilcisi TED Kolejliler'de forma giymişti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Boğaz'da dev şölen Boğaz'da dev şölen
Emin Gök imzayı attı Emin Gök imzayı attı
Kimseye bırakmayız Kimseye bırakmayız
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör