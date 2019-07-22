22 Temmuz 2019, Pazartesi

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Kimseye bırakmayız

Kimseye bırakmayız
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Giriş Tarihi: 22.07.2019

Sultanlar Ligi’nin son şampiyonu olduklarını hatırlatan 29 yaşındaki orta oyuncu, “Guidetti’nin önderliğinde aynı başarıyı tekrarlayacağız” dedi.

Uzun yıllardır Vakıfbank formasını terleten tecrübeli isim Milena Rasic, için iddialı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğa büyük katkı sağlayan 29 yaşındaki orta oyuncu, "Uzun süredir bu camiada forma giyiyorum. Birçok başarı elde ettik. Ama hiçbir zaman kazandıklarımızla yetinmiyoruz. Daha fazlası için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Son şampiyon unvanını kimseye kaptırmak istemiyoruz. Baş antrenörümüz Guidetti önderliğinde yeni sezonda da şampiyonluğu çok istiyoruz. Takım arkadaşlarımın da benimle aynı arzuda olduğunu biliyorum. Kupayı bu sezon da müzemize götüreceğiz" diye konuştu.

5 YILDA 10 KUPASI VAR
Geçtiğimiz Mayıs'ta sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan Sırp oyuncu, Türkiye'de çok mutlu olduğunu ve uzun yıllar forma giymek istediğini de sözlerine ekledi. 2014'te geldiği Vakıfbank'ta 5. yılını geçiren Milena Rasic, sarı- siyahlı forma altında 2 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 2 Şampiyonluğu, 3 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupası Şampiyonluğu ile 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi 2.'liği kazandı.
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