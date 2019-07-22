22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Emin Gök imzayı attı
Giriş Tarihi: 22.07.2019
Ziraat Bankası, G.Saray’dan ayrılan 31 yaşındaki orta oyuncuyu transfer etti.
İddialı bir kadro oluşturmak isteyen Ziraat Bankası, daha önce prensipte anlaştığı Emin Gök'e imza attırdı. Son olarak G.Saray forması giyen 31 yaşındaki orta oyuncu, yeni takımına katkı sağlamak için sabırsızlandığını ifade ederek, "Bu sezon elimden gelenin en iyisini vererek şampiyonluğa katkı sağlamak istiyorum. Büyük bir aileye geldim. Umarım iyi bir sezon geçiririz" dedi. Voleybola Tarsus altyapısında başlayan Emin, daha sonra Arkas, F.Bahçe ve G.Saray formaları giydi. Arkas ve F.Bahçe ile iki kez Challenge Kupası şampiyonluğu bulunan tecrübeli oyuncu, 2013'te Arkas'la lig şampiyonluğu yaşamıştı
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