22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Merinos’tan iki libero
Giriş Tarihi: 22.07.2019
Kadınlar 1. Lig ekibi Merinosspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Gaziantep temsilcisi, Yeşilyurtspor'dan Naz Yılmaz ve Pursaklar'dan İlarya Zararsız'la anlaşma sağladı.
Kadınlar 1. Lig ekibi Merinosspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Gaziantep temsilcisi, Yeşilyurtspor'dan Naz Yılmaz ve Pursaklar'dan İlarya Zararsız'la anlaşma sağladı. 23 yaşındaki Naz ve 21 yaşındaki İlarya, libero pozisyonunda görev yapıyor. 1. Lig'in yeni ekibinin başkanı Ali Bağcı, transferlerin devam edeceği bilgisini paylaştı.
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