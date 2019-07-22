22 Temmuz 2019, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Merinos’tan iki libero

Merinos’tan iki libero
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 22.07.2019

Kadınlar 1. ekibi Merinosspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Gaziantep temsilcisi, Yeşilyurtspor'dan Naz Yılmaz ve Pursaklar'dan İlarya Zararsız'la anlaşma sağladı.

Kadınlar 1. ekibi Merinosspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Gaziantep temsilcisi, Yeşilyurtspor'dan Naz Yılmaz ve Pursaklar'dan İlarya Zararsız'la anlaşma sağladı. 23 yaşındaki Naz ve 21 yaşındaki İlarya, libero pozisyonunda görev yapıyor. 1. Lig'in yeni ekibinin başkanı Ali Bağcı, transferlerin devam edeceği bilgisini paylaştı.
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