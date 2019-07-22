22 Temmuz 2019, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Boğaz'da dev şölen

Boğaz'da dev şölen
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 22.07.2019

Dünyada iki kıtayı kulaçlarla birleştiren tek organizasyon olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 31. kez düzenlendi.

Dünyada iki kıtayı kulaçlarla birleştiren tek organizasyon olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 31. kez düzenlendi. Kanlıca'dan başlayıp, Kuruçeşme'de biten ve 2 bin 400 yüzücünün katıldığı yarışı erkeklerde 48.28'le Melikşah Düğen, kadınlarda ise 47.19'lik derecesiyle Ilgın Çelik kazandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Emin Gök imzayı attı Emin Gök imzayı attı
Kimseye bırakmayız Kimseye bırakmayız
Milliler altıncı bitirdi Milliler altıncı bitirdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör