22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Boğaz'da dev şölen
Giriş Tarihi: 22.07.2019
Dünyada iki kıtayı kulaçlarla birleştiren tek organizasyon olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 31. kez düzenlendi.
Dünyada iki kıtayı kulaçlarla birleştiren tek organizasyon olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 31. kez düzenlendi. Kanlıca'dan başlayıp, Kuruçeşme'de biten ve 2 bin 400 yüzücünün katıldığı yarışı erkeklerde 48.28'le Melikşah Düğen, kadınlarda ise 47.19'lik derecesiyle Ilgın Çelik kazandı.
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