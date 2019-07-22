Boğaz'da dev şölen

Dünyada iki kıtayı kulaçlarla birleştiren tek organizasyon olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 31. kez düzenlendi.

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iki kıtayı kulaçlarla birleştiren tek organizasyon olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 31. kez düzenlendi. Kanlıca'dan başlayıp, Kuruçeşme'de biten ve 2 bin 400 yüzücünün katıldığı yarışı erkeklerde 48.28'le Melikşah Düğen, kadınlarda ise 47.19'lik derecesiyle Ilgın Çelik kazandı.