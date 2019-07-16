İri olalım kardeş olalım

16 Temmuz 2019, Salı
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TEŞEBBÜS EDEMEZLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'den 70'e Türk halkının tek yürek olup büyük bir destan yazdığı 15 Temmuz gecesiyle ilgili sözlerini şöyle tamamladı: "Milletine ve devletine bağlı askerlerimiz, polisimiz, istihbaratçımız olduğu müddetçe bir daha hiç kimse işgal girişimine teşebbüs dahi edemeyecektir. 63 polis, 5 asker, 183 sivil olmak üzere toplamda 251 şehit verdik. 15 Temmuz gecesi ayrıca 2 bin 193 insanımız da gazilik payesiyle şereflendi. Milleti, bayrağı, vatanı, devleti için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum."
KÖK SÖKTÜRDÜLER
"Polisimiz, vatandaşımızla birlikte 15 Temmuz'da sırt sırta vererek adeta tarih yazdı. Gözüpek polisimiz, FETÖ'cü alçakların işgal ettiği yerleri kurtardılar, ihanet şebekesi darbecilere kök söktürdüler. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Atatürk Havalimanı'nda, Çemberlitaş'ta, Çengelköy'de diğer yerlerde canlarını hiçe sayan emniyetçi arkadaşlarımı da tebrik ediyorum."
BU TOPRAKLAR BİZE EMANET
Bizler şehitlerinin canlı olduğuna inanan bir milletiz. Bizler şehitleriyle yaşayan, şehitleriyle var olan bir milletiz. Bu topraklar bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir. Her karışında bir arslanın yattığı bu topraklar dünyanın en büyük şehitliğidir. Türkiye geçmişinde olduğu gibi bugün de şehit ve gazileri sayesinde dimdik ayaktadır. Dünyanın 34 farklı ülkesinde 79 şehitliğe sahip bir ülke olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Bu borcu ancak bir nebze de olsa şehitlerimizin uğuruna canlarını feda ettikleri mukaddes değerlere sahip çıkabilerek ödeyebiliriz.
ASLA UNUTMAYIZ
Hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'da giriştiği darbe girişiminin 3. yılında TFF Başkanı Nihat Özdemir de bir paylaşım yaptı. Özdemir "Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını yok etmeyi amaçlayan terör örgütü ve iş birlikçileri tarihi bir tokat yedi" dedi. Özdemir "15 Temmuz asla unutulmaz. Görülmemiş ihanetin bertaraf edilmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarihi bir liderlik duruşu göstermiştir" diye konuştu.
Özdemir şöyle konuştu: "15 Temmuz, mermi, tank ve bombalara karşı diz çökmeyen, direnen bir milletin destanıdır. 15 Temmuz, yıkılmaz bir kale olan Türk milletinin özgürlük sembolüdür. Cumhuriyetimizle yaşıt olan federasyonumuz, bayrağına sahip çıkacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz'ün 3. yılında şehitlerimizi saygıyla yad ediyorum, gazilerimize uzun ömürler diliyorum"
İri olalım kardeş olalım
Giriş Tarihi: 16.07.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’cü hainlerin darbe girişiminin 3. yıldönümünde birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Başkan Erdoğan "Kendi insanına, 'Vurun, öldürün, acımayın, üzerine sıkın' diyerek kadar gözlerini kin bürümüş bir örgüt. FETÖ'cülerin bu kin ve nefretinden herkes nasibini aldı. Tanklarla kuşatılan, bombalanan binalarımız oldu. Sakalımızı kestiler ama kesilen sakat çok daha gür çıktı. Biz ise onların kollarını kestik. Kolay kolay ayağa kalkamayacaklar. Yeter ki bir olalım, iri olalım, kardeş olalım. Bu işi bitiririz" ifadelerini kullandı.
TEŞEBBÜS EDEMEZLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'den 70'e Türk halkının tek yürek olup büyük bir destan yazdığı 15 Temmuz gecesiyle ilgili sözlerini şöyle tamamladı: "Milletine ve devletine bağlı askerlerimiz, polisimiz, istihbaratçımız olduğu müddetçe bir daha hiç kimse işgal girişimine teşebbüs dahi edemeyecektir. 63 polis, 5 asker, 183 sivil olmak üzere toplamda 251 şehit verdik. 15 Temmuz gecesi ayrıca 2 bin 193 insanımız da gazilik payesiyle şereflendi. Milleti, bayrağı, vatanı, devleti için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum."
KÖK SÖKTÜRDÜLER
"Polisimiz, vatandaşımızla birlikte 15 Temmuz'da sırt sırta vererek adeta tarih yazdı. Gözüpek polisimiz, FETÖ'cü alçakların işgal ettiği yerleri kurtardılar, ihanet şebekesi darbecilere kök söktürdüler. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Atatürk Havalimanı'nda, Çemberlitaş'ta, Çengelköy'de diğer yerlerde canlarını hiçe sayan emniyetçi arkadaşlarımı da tebrik ediyorum."
BU TOPRAKLAR BİZE EMANET
Bizler şehitlerinin canlı olduğuna inanan bir milletiz. Bizler şehitleriyle yaşayan, şehitleriyle var olan bir milletiz. Bu topraklar bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir. Her karışında bir arslanın yattığı bu topraklar dünyanın en büyük şehitliğidir. Türkiye geçmişinde olduğu gibi bugün de şehit ve gazileri sayesinde dimdik ayaktadır. Dünyanın 34 farklı ülkesinde 79 şehitliğe sahip bir ülke olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Bu borcu ancak bir nebze de olsa şehitlerimizin uğuruna canlarını feda ettikleri mukaddes değerlere sahip çıkabilerek ödeyebiliriz.
ASLA UNUTMAYIZ
Hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'da giriştiği darbe girişiminin 3. yılında TFF Başkanı Nihat Özdemir de bir paylaşım yaptı. Özdemir "Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını yok etmeyi amaçlayan terör örgütü ve iş birlikçileri tarihi bir tokat yedi" dedi. Özdemir "15 Temmuz asla unutulmaz. Görülmemiş ihanetin bertaraf edilmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarihi bir liderlik duruşu göstermiştir" diye konuştu.
Özdemir şöyle konuştu: "15 Temmuz, mermi, tank ve bombalara karşı diz çökmeyen, direnen bir milletin destanıdır. 15 Temmuz, yıkılmaz bir kale olan Türk milletinin özgürlük sembolüdür. Cumhuriyetimizle yaşıt olan federasyonumuz, bayrağına sahip çıkacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz'ün 3. yılında şehitlerimizi saygıyla yad ediyorum, gazilerimize uzun ömürler diliyorum"
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