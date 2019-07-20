20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Soylu, yarı final karşılaşmasında ev sahibi ülkeden Johana Markova'yı 6-3 ve 7-5'lik iki set sonucunda geçerek finale çıktı.
İpek Soylu Çekya'da finalde
Giriş Tarihi: 20.07.2019
Milli tenisçi İpek Soylu, Çekya'nın Olomouc kentinde düzenlenen toplam 25 bin Dolar ödüllü ITS Cup turnuvasında finale yükseldi.
Soylu, yarı final karşılaşmasında ev sahibi ülkeden Johana Markova'yı 6-3 ve 7-5'lik iki set sonucunda geçerek finale çıktı.
Bu sezon ilk kez toprak kortta final mücadelesine çıkacak olan İpek Soylu, bu yıl ki 5'inci tekler şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek. Soylu, bu yıl Mısır'da iki; Tayland ve Portekiz'de ise bir kez şampiyon olma başarısı göstermişti. Milli tenisçi, final mücadelesinde yarın ev sahibi ülkeden Jesika Maleckova karşı karşıya gelecek.
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