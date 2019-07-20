20 Temmuz 2019, Cumartesi

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İpek Soylu Çekya'da finalde

İpek Soylu Çekya'da finalde
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Giriş Tarihi: 20.07.2019

, Çekya'nın Olomouc kentinde düzenlenen toplam 25 bin Dolar ödüllü ITS Cup turnuvasında finale yükseldi.

Soylu, yarı final karşılaşmasında ev sahibi ülkeden Johana Markova'yı 6-3 ve 7-5'lik iki set sonucunda geçerek finale çıktı.

Bu sezon ilk kez toprak kortta final mücadelesine çıkacak olan , bu yıl ki 5'inci tekler şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek. Soylu, bu yıl 'da iki; Tayland ve Portekiz'de ise bir kez şampiyon olma başarısı göstermişti. , final mücadelesinde yarın ev sahibi ülkeden Jesika Maleckova karşı karşıya gelecek.

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